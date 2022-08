Lubuskie: Na wysokości Zielonej Góry zablokowana S3 w kierunku Nowej Soli

Na wysokości Zielonej Góry po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę, została zablokowana jezdnia trasy ekspresowej S3 w kierunku Nowej Soli – poinformował dyżurny PID zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Do zdarzenia doszło w sobotę, ok. godz. 18 na 193. kilometrze S3. To jej odcinek między węzłami Zielona Góra Północ a Zielona Góra Południe.

Jak przekazała PAP Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji, w bariery energochłonne uderzył citroen C5. Jedna z pasażerek pojazdu została poszkodowana.

W związku z wypadkiem policjanci kierują ruch na objazd przez miasto. Na razie nie wiadomo jak długo potrwa utrudnienie.