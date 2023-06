Lubuskie: Nielegalni migranci zatrzymani w drodze do granicy

Funkcjonariusze SG z Tuplic (Lubuskie) zatrzymali dwóch Mołdawian, którzy zamierzali wbrew przepisom przewieźć przez polsko-niemiecką granicę obywatelkę Erytrei. Jak się okazało, wszyscy przebywają w Polsce nielegalnie – poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Trójka cudzoziemców została zatrzymana przez patrol SG w ubiegły piątek (9 czerwca br.) w pow. żarskim, na jednej z dróg prowadzących do granicy z Niemcami. Podróżowali osobowym volvo na polskich tablicach rejestracyjnych.

Kierowcą zatrzymanego pojazdu był 34-letni obywatel Mołdawii, który wraz ze swoim rodakiem miał zamiar przewieźć przez polsko-niemiecką granicę 39-letnią obywatelkę Erytrei, która przebywa w naszym kraju bez ważnej wizy lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Cudzoziemkę zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Wszczęto także wobec niej postępowanie o zobowiązaniu do powrotu do ojczyzny.

"Kobieta usłyszała zarzuty, przyznała się i skorzystała z prawa do dobrowolnego poddania się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na roczny okres próby. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, umieszczono ją w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców" - dodał rzecznik.

Z kolei dwóch Mołdawian zatrzymano za udzielenie pomocy obywatelce Erytrei w próbie nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy. Grozi im za to do trzech lat więzienia. Do tego w Polsce przebywają nielegalnie, więc do czasu wydania im decyzji nakazujących opuszczenie naszego kraju także będą w strzeżonym ośrodku.