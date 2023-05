Lubuskie: Nielegalni migranci zatrzymani w rejonie granicznego mostu

Pięciu Afgańczyków usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę zatrzymali w Słubicach (Lubuskie) funkcjonariusze SG. Do Niemiec wiózł ich autem obywatel Uzbekistanu – poinformował w piątek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Paweł Biskupik.

Do zatrzymania migrantów doszło we wtorek (16 maja br.), w rejonie mostu granicznego, gdzie strażnicy graniczni zatrzymali do kontroli jadący w kierunku Niemiec samochód osobowy kierowany przez 30-letiego Uzbeka. Okazało się, że jego pasażerami było pięciu obywateli Afganistanu.

Afgańczycy nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, a tym samym nielegalnie usiłowali dostać się do Niemiec. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

"Dodatkowo Komendant Placówki SG w Świecku wszczął wobec Afgańczyków postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemcy zostali zobowiązani do zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Świecku w ustalonych terminach" - powiedział rzecznik.

Natomiast kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Wobec obywatela Uzbekistanu Sąd Rejonowy w Słubicach wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.