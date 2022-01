Lubuskie: Obserwuje się coraz silniejszy wiatr

W całym woj. lubuskim obserwuje się coraz silniejszy wiatr. Prognozuje się, że jego porywy mogą dochodzić do 100 km/h. Po południu wiatr stopniowo zacznie słabnąć – poinformował w porannym komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W regonie nadal obowiązuje wydane w niedzielę (16 stycznia br.) ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Zgodnie z nim w prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Zjawiska są przewidywane do godz. 14 w poniedziałek. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. lubuskiego.

Z porannego komunikatu IMGW wynika, że do godzin porannych najsilniejsze porywy wiatru odnotowano: Zielona Góra - 65 km/h, Świebodzin - 55 km/h, Gorzów Wlkp. - 55 km/h i Słubice - 55 km/h. Natomiast średnia prędkość wiatru dochodziła do 40 km/h.

Według prognoz w najbliższych godzinach wiatr będzie się jeszcze nasilał, a po południu stopniowo zacznie słabnąć.

Oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej przekazał PAP, że noc minęła w regonie spokojnie. Były dwa zdarzenia związane z silnym wiatrem dotyczące usuwania powalonych drzew.