Lubuskie: Odpowiedzą za ataki na interweniujący policjantów

Dwóch mężczyzn odpowie przed sądem za agresywne zachowanie wobec interweniujących policjantów ze Świebodzina (Lubuskie). Jeden z nich zaatakował funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej, drugi próbował uniknąć doprowadzenia do więzienia.

Jak poinformował w poniedziałek Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, do obu zdarzeń doszło w minionym tygodniu.

Ruciński przypomniał, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi do roku pozbawienia wolności, a za naruszenie jego nietykalności cielesnej lub wywieranie przemocą wpływu na wykonywane czynności, do trzech lat więzienia.

6 marca br. policjanci rozliczali kierowcę, który prowadził mając ponad dwa promile alkoholu organizmie. Podczas czynności zaatakował ich 63-letni pasażer. Zaczął on ubliżać funkcjonariuszom, a potem uderzył jednego z nich kuflem z piwem. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjantów.

Druga sytuacja miała miejsce 7 marca. Tego dnia policjanci udali się zatrzymać 21-latka poszukiwanego do odbycia kary pół roku więzienia. Młody człowiek nie był jednak skłonny do współpracy - opluł policjantów, odpychał i próbował im uciec. On także za swoje postępowanie odpowie przed sądem, a co za tym idzie jego pobyt w zakładzie karnym może ulec wydłużeniu.

"Warto pamiętać, że nawet jeśli nie zgadzamy się z interweniującymi policjantami, to zawsze możemy swoich praw dochodzić przed sądem czy też złożyć skargę bądź zażalenie. Stosowanie przemocy wobec funkcjonariuszy nigdy nie będzie tolerowane" - zaznaczył Ruciński.