Lubuskie: Odra została oczyszczona z martwych ryb

W woj. lubuskim zakończyły się działania związane z oczyszczaniem Odry ze śniętych ryb po katastrofie ekologicznej, która z niewyjaśnionych dotąd przyczyn dotknęła ekosystem tej rzeki - poinformował w czwartek PAP wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

"Przepłynęliśmy dzisiaj 15-kilometrowy odcinek Odry. Zakończyliśmy proces sprzątania rzeki. Mimo tego utrzymujemy monitorowanie przez PSP. Podczas spotkania nad Odrą z zastępcą burmistrza Słubic oraz z wójtem Górzycy Robertem Stolarskim także poprosiłem ich, aby zachowali czujność i informowali służby na bieżąco o sytuacji na Odrze" - powiedział Dajczak.

Ze śniętych ryb został oczyszczony cały lubuski, około 215-kilometrowy odcinek Odry. Przez kilka dni intensywnych działań strażacy i żołnierze wybrali z rzeki łącznie ok. 37 ton martwych ryb. Ich utylizacją zajęła się wyspecjalizowana firma. Ryby są spalane w wysokiej temperaturze. Nie ma informacji, by w dolinie rzeki doszło do pomoru dzikiego ptactwa i ssaków.

Zebranie martwych ryb było konieczne, by przy bardzo niskim stanie wody i wysokich temperaturach zapobiec kolejnej katastrofie ekologicznej mogącej wyniknąć ze skażenia biologicznego na skutek rozkładania się ciał śniętych ryb.

"Zarówno WIOŚ, jak i GIOŚ raportują, że parametry wody w Odrze, tj. natlenienie, zasolenie i pH powoli spadają. Wciąż jednak przekraczają zalecane wysokości. Sytuacji na pewno nie ułatwia przechodząca właśnie fala upałów, która ma wpływ na utrzymywanie się wysokiej temperatury wody" - powiedział wojewoda.

Oprócz inspekcji ochrony środowiska intensywnie pracują także inne inspekcje wojewódzkie. Weterynaryjna pobiera próbki padłych i żywych ryb. Są one zawożone na badania do centralnego laboratorium w Puławach.

Sanepid od kilku dni codziennie kontroluje jakość wody w ujęciach i studniach zlokalizowanych wzdłuż Odry. "Wyniki badań wskazują, że woda nie jest skażona i jest bezpieczna do spożycia" - podkreślił Dajczak.

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. został powołany zespół ds. oceny zagrożenia przyrodniczego na rzece Odrze. Pracownicy instytucji monitorują rzekę pod kątem zagrożenia dla obszarów Natura 2000 oraz szkód w gatunkach chronionych - poinformował PAP Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Józef Kruczkowski.

Dodał, że wzdłuż lubuskiego odcinka rzeki Odry jest pięć obszarów siedliskowych (PLH) i dwa obszary naturowe, ptasie (PLB).

Od 13 sierpnia br. terenie województwa lubuskiego obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubuskiego zakazujące do 18 sierpnia br. korzystania z wody w Odrze. Zakaz został przedłużony 18 sierpnia br. o kolejne cztery dni i będzie obowiązywał do 22 sierpnia br.