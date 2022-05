Lubuskie: Ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem

IMGW-PIB wydał w piątek ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które w piątek po południu, w nocy i w pierwszej części soboty mogą występować w regonie.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dot. wszystkich powiatów województwa. Prognozuje się, że od północy do godz. 10:00 w sobotę (21 maja br.) wiatr z zachodu i północnego zachodu może mieć średnią prędkość do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. W pow. wschowskim zjawisko ma rozpocząć się nieco później i potrwać dłużej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla powiatów: gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego. Od godz. 20 w piątek do 4 w sobotę (21 maja br.) prognozuje się tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h; możliwe są opady gradu.

Drugi stopień mają ostrzeżenia przed burzami z gradem dla pozostałych powiatów. Obowiązują od godz. 16 (dla pow. żarskiego i żagańskiego) i od 19 (dla innych) w piątek do godz. 4 w sobotę (21 maja br.). Burzom miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h, może również padać grad.

Zgodnie z ostrzeżeniami prawdopodobieństwo pojawiania się opisanych zjawisk określono na 80 proc.