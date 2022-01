Lubuskie: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze, który może występować w całym woj. lubuskim od sobotniego do niedzielnego popołudnia.

Jak przekazano w komunikacie, w regionie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z zachodu i północnego zachodu o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, a w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach nawet do 115 km/h. Miejscami możliwe są także burze.

Zgodnie z ostrzeżeniem, zjawiska mogą występować od godz. 16:00 w sobotę do godz. 17:00 w niedzielę (30 stycznia br.) Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 90 proc.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. lubuskiego.