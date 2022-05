Lubuskie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które we wtorek (24 maja br.) mogą występować w całym województwie lubuskim.

Prognozuje się, że we wtorek od godz. 13.00 do 20.00 w regionie mogą występować burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo pojawiania się zjawiska określono na 80 proc. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich lubuskich powiatów.