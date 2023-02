Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze, który może występować w poniedziałek w województwie lubuskim.

Ostrzeżenie zostało wydane dla wszystkich lubuskich powiatów. Zgodnie z nim, w poniedziałek (20 lutego br.) od godz. 10 do 18 prognozuje się wystąpienie wiatru z kierunku zachodniego o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 75 proc.