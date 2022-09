Lubuskie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla południowych powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które w piątek mogą występować na południu woj. lubuskiego.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry oraz powiatów żagańskiego i żarskiego.

Na ich terenie od godz. 17 do 21 w piątek (9 września br.) są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad.

Prawdopodobieństwo pojawienia się burz określono na 80 proc.