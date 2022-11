Lubuskie: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla kolejnych powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, które we wtorek, w nocy i w środę rano mogą występować w woj. lubuskim. Ostrzeżenie dotyczy obecnie niemal wszystkich powiatów.

Zgodnie z najnowszym ostrzeżeniem od godz. 20 we wtorek do 10.30 w środę prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 50 m do 200 m. Mają one występować na obszarze ośmiu powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry, żagańskiego i żarskiego.

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenie dotyczące powiatów: gorzowskiego i Gorzowa Wlkp., międzyrzeckiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego i obowiązuje od godz. 15.30 we wtorek do godz. 6 w środę. Na ich terenie występują i nadal będą utrzymywać się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100 m do 200 m.

W przypadku obu ostrzeżeń prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.