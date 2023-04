Lubuskie: Ostrzeżenie przed nocnymi i porannymi przymrozkami na południu regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które najbliższej nocy i w czwartek rano mogą występować w południowej części woj. lubuskiego.

Ostrzeżenie dla powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry oraz powiatów żagańskiego i żarskiego, obwiązuje od godz. 1.00 do 7.00 w czwartek.

W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do ok. minus 1 do 0 st. C, a przy gruncie do minus 3 do minus 1 st. C.

Prawdopodobieństwo pojawiania się przymrozków określono na 75 proc.