Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które najbliższej nocy i w poniedziałek nad ranem mogą wystąpić w północnej części woj. lubuskiego.

Zgodnie z nim, na obszarze powiatów strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i Gorzowa Wlkp., od godz. 1.00 do 7.00 w poniedziałek, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, a przy gruncie do minus 3 st. C.

Prawdopodobieństwo pojawiania się zjawiska określono na 80 proc.