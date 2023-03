Lubuskie: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na południu regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze, który w sobotę może występować w południowej części województwa lubuskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ostrzeżenie zostało wydane dla powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry, żagańskiego i żarskiego.

Na tym obszarze od godz. 4 do 18 w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.