Lubuskie: Oszust pojadający się za policjanta wyłudził od seniora ponad 56 tys. zł

Policjanci z komisariatu w Szprotawie (Lubuskie) poszukują mężczyzny podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna wyłudził od 67-letniego mieszkańca tego miasta ponad 56 tys. zł – poinformował we wtorek Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Oszust zadzwonił do pokrzywdzonego podając się za funkcjonariusza policji. Poinformował go, że jego pieniądze są zagrożone i w najbliższym czasie zostanie okradziony. Z tego też powodu przyjdzie do niego policjant, by zabezpieczyć jego oszczędności, które po całej akcji zostaną zwrócone.

67-latek dał wiarę nieznajomemu, spakował wszystkie oszczędności w walucie polskiej i euro, a następnie przekazał mężczyźnie, który po nie przyszedł. Niestety padł ofiarą oszustwa i stracił ponad 56 tys. zł.

Policja szuka teraz oszusta. To mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrostu około 160 cm, średniej budowy ciała z krótkimi włosami. Portret pamięciowy podejrzanego został zamieszczony na stornie internetowej lubuskiej policji.

Osoby mające jakiekolwiek informacje, które pozwolą na ustalenie sprawcy oszustwa, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Szprotawie pod numerem telefonu 47 793 75 29 lub 112.

"Przypominamy. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy! W takim przypadku prosimy, aby przerwać połączenie i zadzwonić na numer alarmowy 112, a także poinformować swoich najbliższych" - zaapelował Szlachetko.