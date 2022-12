Lubuskie: Pamiątkowa tablica ku czci wschowskiego proboszcza ks. Józefa Rogalińskiego

Proboszcz we Wschowie (Lubuskie) ks. Józef Rogaliński zostanie upamiętniony przez mieszkańców miasta. Z okazji 220. rocznicy śmierci duchownego zostanie odsłonięta tablica poświęcona jego pamięci – poinformował Przemysław Wojciech z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

"Ksiądz Rogaliński był wybitnym uczonym i pedagogiem, dziekanem katedry poznańskiej, wizytatorem szkół w Wielkopolsce" - przypomniał Przemysław Wojciech.

Dodał, że tablica zostanie odsłonięta w środę (21 grudnia br.) na budynku dawnej rezydencji jezuickiej we Wschowie, przy placu Farnym 3 (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej i Biblioteki Publicznej). Tego dnia odbędzie się także okolicznościowy wykład poświęcony duchownemu.

Józef Rogaliński urodził się 20 listopada 1728 r. w Jurkowie. Był synem Antoniego Rogalińskiego herbu Łodzia - sędziego ziemskiego wschowskiego. W wieku 18 lat, Józef wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1754-1762 odbył studia w Rzymie i Paryżu z zakresu prawa, teologii, fizyki, astronomii i architektury.

Podczas pobytu w stolicy Francji otrzymał od królowej Marii Leszczyńskiej pokaźny fundusz (kilkadziesiąt tysięcy franków) na zakup przyrządów do wykładów fizyki, geometrii oraz obserwacji astronomicznych, przewiezionych przez Rogalińskiego do Polski.

Po powrocie do kraju ks. Rogaliński osiadł w Poznaniu, gdzie pracował m.in. jako profesor poznańskiego Kolegium Jezuickiego, a po przekształceniu go w Akademię Wielkopolską został jej pierwszym rektorem. Znany był także ze swej działalności popularyzatorskiej jako prekursor bezpłatnych wykładów publicznych. Był autorem pierwszego podręcznika do fizyki w języku polskim.

Jako proboszcz wschowski w latach 1777-1787 ks. Rogaliński przeprowadził remont fary, wspierając to dzieło z własnych środków finansowych. Duchowny zmarł w 1802 r. We Wschowie upamiętnia go pochodząca z XIX wieku tablica umieszczona w kościele Farnym oraz aleja nosząca jego imię.