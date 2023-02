Lubuskie: Pięciu obcokrajowców zatrzymanych za nielegalny pobyt w naszym kraju

Podczas działań związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji funkcjonariusze SG z Gorzowa Wlkp. i Kłodzka zatrzymali w poniedziałek pięciu cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii za nielegalny pobyt w naszym kraju – poinformował we wtorek Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Gorzowie strażnicy graniczni wylegitymowali dwóch Gruzinów. Okazało się, że przyjechali do naszego kraju w celu podjęcia pracy, ale jej nie podjęli.

Biskupik wyjaśnił, że tym samym naruszyli oni warunki legalnego pobytu na terytorium naszego kraju. Wszczęto postępowania administracyjne w celu zobowiązania ich do wyjazdu z naszego kraju.

Tego samego dnia, również w Gorzowie, funkcjonariusze SG skontrolowali obywatela Mołdawii. On z kolei przekroczył dopuszczalny termin pobytu w ruchu bezwizowym, a tym samym obecnie przebywa w Polsce nielegalnie.

"Mołdawianin otrzymał decyzję zobowiązującą go do wyjazdu z Polski w ciągu 14 dni. Otrzymał też półroczny zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju oraz pozostałych krajów strefy Schengen" - dodał Biskupik.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku (woj. dolnośląskie) wylegitymowali w poniedziałek dwóch obywateli Ukrainy. Okazali oni czeskie dokumenty pobytowe.

Ukraińcy nie posiadali jednak przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemców pouczono o konieczności niezwłocznego powrotu do państwa, które wydało tytuły pobytowe oraz ukarano mandatami karnymi.