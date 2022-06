Lubuskie: Pijany wiózł syna motocyklem

Przed sądem zakończy się przejażdżka motocyklem dla 46-latka, który mając ponad promil alkoholu zabrał na nią swojego 9-letniego syna. Obaj jechali bez kasków, motocykl nie ma ważnych badań, a jego kierowca uprawnień do kierowania takim pojazdem – poinformowała w poniedziałek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

W czwartek (9 czerwca br.), policjanci z sulęcińskiej drogówki pełnili służbę na terenie gminy Krzeszyce. Przejeżdżając przez jedną ze wsi zauważyli motocykl, którym kierował mężczyzna, a pasażerem był chłopiec. Zarówno dorosły, jak i dziecko nie mieli kasków ochronnych.

Na widok radiowozu kierujący jednośladem gwałtownie skręcił w boczną drogę. To dało policjantom podstawy do przeprowadzenia kontroli drogowej. Bardzo szybko okazało się, że mają do czynienia ze skrajnie nieodpowiedzialną osobą, gdyż badanie wykazało, że 46-latek miał ponad promil w alkoholu w organizmie.

"W takim stanie zdecydował się zabrać na przejażdżkę 9-letniego syna. Mało tego, mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania jednośladem, a pojazd nie miał ważnych badań technicznych" - powiedziała Biernacka.

Dodała, że mężczyzna musi liczyć się z zarzutami karnymi za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości za co grozi do dwóch lat więzienia oraz odpowiedzialnością za szereg popełnionych wykroczeń.