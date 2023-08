Lubuskie: Po wypadku zablokowany ruch w kierunku Świecka na autostradzie A2. Sześć osób zostało rannych

Po zderzeniu busa i pojazdu firmy zajmującej się naprawą infrastruktury drogowej, na wysokości wsi Zagaje (Lubuskie), został zablokowany ruch w kierunku Świecka na autostradzie A2. W wypadku sześć osób zostało poszkodowanych – poinformował asp. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 11, na 60. kilometrze A2 - to odcinek między węzłami Jordanowo i Torzym. Osobowy bus najechał tam na pojazd firmy zajmującej się naprawą uszkodzonej infrastruktury drogowej.

"Nie mamy informacji, by były ofiary śmiertelne. W wyniku zdarzenia sześć osób zostało rannych. Wszystkie podróżowały busem. Poszkodowani zostali zabrani przez pogotowie do szpitali. Pracownicy firmy wykonujący prace drogowe nie ucierpieli" - powiedział PAP Ruciński.

Na miejscu policjanci ustalają przyczynę i dokładny przebieg wypadku. Ruch w kierunku Świecka może być wstrzymany przez kilka godzin.

Został wyznaczony objazd przez węzeł Jordanowo, drogę krajową nr 92 i węzeł Torzym, gdzie kierowcy mogą wrócić na autostradę A2.