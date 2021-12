Lubuskie: Po zderzeniu dwóch pojazdów zablokowana S3 w kierunku Gorzowa

Po zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką w pow. międzyrzeckim (Lubuskie) został wstrzymany ruch na jezdni S3 kierunku Gorzowa Wlkp. Jedna osoba została lekko poszkodowana – poinformowała Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Z informacji przekazanej przez dyżurnego PID zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 16, na 137. kilometrze S3 - to jej odcinek między węzłami Jordanowo a Międzyrzecz Południe.

W wyniku zderzenia zapalił się samochód osobowy. Na razie nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Miejsce wypadku można objechać tzw. starą trójką, na którą należy zjechać na węźle w Świebodzinie, by potem wrócić na S3 przez węzeł Międzyrzecz Południe.