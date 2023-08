Lubuskie: Policjanci odzyskali kampera wartego ponad 260 tys. zł

Policjanci z Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) odzyskali turystycznego kampera skradzionego w Niemczech. Szacunkowa wartość pojazdu to ponad 260 tys. zł. Mundurowi zatrzymali 27-latka związanego z tą sprawą – poinformowała w piątek kom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, porzucił auto i usiłował uciec. Został jednak zatrzymany po krótkim pościgu. 27-latek usłyszał zrzut kradzieży z włamaniem do kampera. Decyzją sądu, najbliższe miesiące spędzi w areszcie - dodała policjantka.

Do jego zatrzymania i odzyskania skradzionego za naszą zachodnią granicą pojazdu doszło we wtorek (1 sierpnia). Podczas patrolowania ulic Krosna Odrzańskiego, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na przejeżdżające obok nich auto oraz jego kierowcę. Postanowili zatrzymać je do kontroli.

"Gdy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące kierującemu zatrzymanie się, ten zjechał na pobocze i wyskoczył z samochodu, rozpoczynając ucieczkę. Funkcjonariusze go jednak dogonili, a następnie zatrzymali"- powiedziała Kulka.

Okazało się, że 27-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto pojazd marki Fiat Ducato miał przyczepione tablice od innego auta i został skradziony w Niemczech.