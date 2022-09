Lubuskie: Polsko-niemieckie ćwiczenia ratownicze „Rzepińska Puszcza 2022”

W tym tygodniu w woj. lubuskim odbyły się duże polsko-niemieckie ćwiczenia ratownicze „Rzepińska Puszcza 2022”. W trzydniowych ćwiczeniach zorganizowanych w pobliżu Rzepina wzięło udział 200 strażaków z Polski i Niemiec oraz leśnicy - poinformował w piątek rzecznik lubuskiej PSP Dariusz Szymura.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W ćwiczeniach wykorzystano 50 wozów strażackich PSP, OSP i niemieckiej straży pożarnej, kilkanaście pojazdów Lasów Państwowych oraz sześć samolotów - cztery gaśnicze i dwa patrolowe, a także drony.

Pierwszego dnia strażacy wzięli udział w panelu teoretycznym poświęconym tematyce sposobów gaszenia pożarów lasów. Była też gra sztabowa, której celem było przedstawienie założeń ćwiczenia praktycznego.

"Drugi dzień to działania gaśnicze w terenie i realizacja założeń wypracowanych wcześniej przez sztab. Scenariusz zakładał opanowanie dużego pożaru lasu, który w wyniku podpalenia powstał na terenie Nadleśnictwa Rzepin i szybko rozprzestrzeniał się w kierunku zachodnim. Ostatni dzień ćwiczenia został poświęcony na jego podsumowanie" - powiedział Szymura.

Województwo lubuskie należy do najbardziej zalesionych regionów w naszym kraju; 49 proc. jego powierzchni to lasy. W tym roku na jego obszarze wybuchło 1 546 pożarów upraw, nieużytków rolnych i lasów w tym 566 to pożary w samych lasach.

"Specyfika naszego regionu sprawia, że musimy być dobrze przygotowani do tego typu sytuacji kryzysowych. Pożary lasów nie są łatwe do gaszenia, wymagają zaangażowania dużych sił i odpowiedniej taktyki działania. By walczyć z nimi skutecznie wraz z leśnikami cały czas szkolimy się w tym zakresie" - dodał Szymura.