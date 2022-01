Lubuskie: Ponad 230 strażackich interwencji związanych z silnym wiatrem

Ponad 230 zgłoszeń dotyczących skutków wichury przyjęli do godz. 7:30 w niedzielę lubuscy strażacy. Nie było osób rannych – poinformował PAP oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej mł. bryg. Robert Spławski.

Pierwsze zgłoszenia związane z pogodą zaczęły napływać w sobotę, po godz. 21:30. Wówczas to w całym regionie wiatr zaczął nabierać na sile. Nadal silnie wieje, ale już nieco słabiej niż w nocy.

Dotychczas najczęściej strażacy wyjeżdżali, by usuwać drzewa i konary powalone na ulice, chodniki czy posesje. Było kilka przypadków uszkodzenia poszyć dachowych i zerwanych elewacji oraz interwencje związane z zerwanymi liniami energetycznymi.

W regonie nadal obowiązuje wydane w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Zgodnie z nim, wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h może występować do godz. 17 w niedzielę.