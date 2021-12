Lubuskie: Pożar w domu we wsi Zagaje; w środku strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny

Policjanci ze Świebodzina (Lubuskie) pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności pożaru, do którego doszło we wsi Zagaje. Wybuchł on w jednorodzinnym domu. Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli w nim zwłoki mężczyzny – poinformował Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Zgłoszenie o pożarze w jednym z domów we wsi Zagaje w pow. świebodzińskim wpłynęło do służb w niedzielę (12 grudnia br.), po godzinie 15. Wysłani na miejsce strażacy w jednym z jego pomieszczeń znaleźli zwłoki.

Jak przekazał PAP Ruciński, w domu mieszkał samotny mężczyzna. Na razie nie potwierdzono jeszcze tożsamości osoby, której zwłoki znaleziono podczas gaszenia pożaru.

"Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie. Zarządzono również sekcję zwłok, by ustalić przyczynę zgonu i tożsamość mężczyzny, którego zwłoki znajdowały się w budynku. Przyczynę powstania pożaru ustali biegły z zakresu pożarnictwa" - dodał Ruciński.