Lubuskie: Przeładowana ciężarówka zatrzymana przez inspektorów ITD

Ponad 47 ton zamiast dopuszczalnych 40 ważył skontrolowany przez lubuskich inspektorów ITD ciągnik siodłowy z naczepą. Ponadto ciężarówka była za wysoka i miała przeciążoną oś napędową. Jej kierowca został ukarany mandatem, a przewoźnikowi grozi wysoka kara.

Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ciężarówka została usunięta na parking strzeżony, z którego będzie mogła wyjechać dopiero po doprowadzeniu jej do normatywności.

Kierowca został ukarany mandatem, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Grozi mu 20 tys. zł.

Pojazd został zatrzymany do kontroli w nocy z piątku na sobotę (12/13 maja br.), na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Skwierzyny (Lubuskie). Kierowca przewoził ładunek z Polski do Norwegii ciągnikiem siodłowym z naczepą przystosowaną do połączenia z inną naczepą.

Inspektorzy ITD zważyli i zmierzyli zestaw. Okazało się, że ważył wraz z ładunkiem 47,55 tony, zamiast dopuszczalnych 40 ton. Natomiast nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 25,1 tony i był o 7,1 tony większy od dopuszczalnego.

O przeciążeniu zestawu kierowca miał informację z komputera pokładowego pojazdu. Pomimo to wykonywał przewóz. Ponadto ciężarówka była za wysoka. Miała 4,29 m wysokości, czyli o 29 cm za dużo. Na przejazd takiego pojazdu wymagane jest zezwolenie kategorii V. Kierowca nie okazał takiego dokumentu - dodano w komunikacie.