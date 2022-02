Lubuskie: Ruszył nabór prac do 49. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek

Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. i gorzowskie koło Związku Ukraińców w Polsce ogłosiły 49. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego - poinformował dr Mirosław Pecuch z Muzeum Lubuskiego.

Dodał, że ideą konkursu jest popularyzacja tradycji pisania pisanek w okresie wielkanocnym i pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Pisanki, co najmniej pięć sztuk, wydmuszki lub jaja ugotowane na twardo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wysłać do 28 marca br. na adres filii Muzeum Lubuskiego w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wlkp. Liczy się data dostarczenia przesyłki do instytucji, a nie stempla pocztowego.

Do pisanek należy dołączyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych na jajkach, oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych.

Nadesłane pisanki oceni komisja konkursowa, biorąc pod uwagę jedynie tradycyjne motywy i techniki ich zdobienia. Wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronie www.muzeumlubuskie.pl. Tam też jest dostępny regulamin konkursu.

Najpiękniejsze z pisanek zostaną pokazane na wystawie, której otwarcie nastąpi w Niedzielę Palmową, 10 kwietnia br. w gorzowskim Spichlerzu.

Patron konkursu Michał Kowalski (zm. w 1999 roku) był działaczem społecznym i wieloletnim przewodniczącym gorzowskiego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a później oddziału Związku Ukraińców. Od 1971 r. organizował ogólnopolski konkurs pisanek.

Od wielu lat organizatorami konkursu są gorzowskie koło Związku Ukraińców w Polsce, Muzeum Lubuskie i koło Zjednoczenia Łemków w Gorzowie. Fundatorem nagród jest miasto Gorzów Wlkp.

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością muzeum; dzięki temu jego kolekcja liczy ok. 4 tys. pisanek.