Lubuskie: Ruszył program badań przesiewowych raka jelita grubego

Od początku grudnia br. do końca marca 2024 r. w woj. lubuskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór – poinformowała w piątek rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ Joanna Branicka.

Do udziału w programie uprawnione są osoby od 50 do 65 lat i od 40 do 49 lat, jeśli mają bądź mieli krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

"Program obejmuje m.in. wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii, a w razie konieczności pobranie wycinków do dalszych badań czy usunięcie polipów wielkości do 15 mm" - powiedziała Branicka.

Rzeczniczka przypomniała, że rak jelita grubego jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów. Jego wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniego leczenia daje jednak duże szanse na wyzdrowienie.

Do udziału w programie nie potrzeba skierowania. Wystarczy zgłosić się do jednej z pięciu pracowni endoskopii realizującej opisany program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Pracownie te są w szpitalach w Nowej Soli, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i w Międzyrzeczu oraz w prywatnym centrum medycznym przy ul. Wyszyńskiego 155 w Gorzowie Wlkp.