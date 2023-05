Lubuskie: Schorowany 83-latek odnaleziony przez policjantów

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 83-letniego mieszkańca gminy Sława (Lubuskie), który w poniedziałek wyszedł z domu na spacer i ślad po nim zaginął. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – poinformowała we wtorek nadkom. Maja Piwowarska z KPP we Wschowie.

Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że starszy mężczyzna jest bardzo schorowany i regularnie zażywa leki. Został odnaleziony przez wschowskich policjantów w sąsiednim pow. nowosolskim, kilkanaście kilometrów od domu.

W poniedziałek (22 maja br.), w godzinach popołudniowych 83-latek wyszedł z domu na spacer. Była to czynność, którą powtarzał niemalże każdego dnia, po czym po godzinie wracał do domu. Tym razem jednak nie wrócił. Zaniepokojona żona mężczyzny zaczęła go szukać na własną rękę, ale bez skutku.

Z uwagi na zapadającą noc i przede wszystkim schorzenia mężczyzny kobieta postanowiła zaalarmować policję. Podjęte przez mundurowych działania i liczne patrole skierowane do poszukiwań sprawdzały skrupulatnie pojawiające się informacje.

We wtorek, po godz. 3 w nocy w rejonie miejscowości Kolsko, patrol wschowskiej policji zauważył mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał rysopisowi zaginionego.

Okazało się, że to poszukiwany 83-latek, który zdążył już oddalić się od swojego miejsca zamieszkania o kilkanaście kilometrów. Mężczyzna po przeprowadzonych badaniach lekarskich trafił pod opiekę najbliższych.