Lubuskie: Silny wiatr daje się we znaki; wielu mieszkańców bez prądu

Mieszkańcy woj. lubuskiego kolejny raz w krótkim czasie muszą zmagać się ze skutkami silnego wiatru. Od piątkowego wieczoru w regionie szaleje wichura, a lubuscy strażacy interweniowali już ponad 760 razy. W województwie w wielu miejscowościach występują problemy z dostawami prądu.

Jak poinformował PAP rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w sobotę przed godz. 10 z powodu awarii wywołanych przez wichurę w woj. lubuskim bez zasilania było ok. 186 tys. odbiorców, a problemy występowały praktycznie we wszystkich miejscowościach i na liniach każdego napięcia.

Dodał, że służby energetyczne starają się jak najszybciej lokalizować i usuwać awarie, ale muszą pracować w trudnych warunkach, gdyż nadal silnie wieje. "Sytuacja jest trudna, a awarii jest bardzo dużo. Prosimy naszych odbiorów o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż naprawy mogą trochę potrwać" - powiedział Osiński.

Rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szymura przekazał PAP, że dotychczas nie było osób rannych w wyniki wichury. Były jednak sytuacje wymagające pilnej interwencji, jak ta w Zielonej Górze, gdzie w dużej części miasta nie było prądu i strażacy musieli pilnie wesprzeć tamtejszy Szpital Uniwersytecki dowożąc zbiorniki z paliwem do systemu zasilania awaryjnego oraz swoje agregaty prądotwórcze.

Jak zawsze przy takiej pogodzie najwięcej zgłoszeń wpływających do straży pożarnej dotyczy przewracanych i połamanych przez wiatr drzew i gałęzi, które powodują problemy komunikacyjne, uszkadzają linie energetyczne, budynki czy samochody. Wiatr uszkodził kilkanaście dachów, w tym dwa zostały zerwane z budynków mieszkalnych. Od początku zjawiska, czyli od piątkowego wieczoru lubuscy strażacy interweniowali już ponad 760 razy.

Dyżurna meteorolog w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Gorzowie Wlkp. przekazała PAP, że jak dotąd najsilniejsze porywy wiatru na stacjach pomiarowych w Lubuskiem zarejestrowano w nocy w Gorzowie Wlkp. i Babimoście, w obu przypadkach było to 94 km/h.

W Lubuskiem cały czas obowiązują ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Zgodnie z nimi wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach nawet do 115 km/h i 120 km/h. W północnej części województwa ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje w sobotę do godz. 18:00, a w części południowej do godz. 17:00.