Lubuskie: Skuteczny pościg za 17-letnim kurierem przewożącym 37 migrantów

Funkcjonariusze SG z Gorzowa Wlkp. zatrzymali po pościgu 17-latka, który w dostawczym busie przewoził 37 migrantów. Do tego był nietrzeźwy i nie miał uprawnień do kierowania, gdyż jest na nie za młody – poinformował w czwartek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Do pościgu doszło we wtorek (12 września), na trasie ekspresowej S3 w rejonie Gorzowa Wlkp. Strażnicy graniczni chcieli zatrzymać do kontroli dostawczego citroena na polskich numerach rejestracyjnych. Jego kierowca zignorował jednak dane mu sygnały i zaczął uciekać.

Kierowca citroena jechał z dużą prędkością i łamał przepisy ruchu drogowego, kilkukrotnie próbował także zepchnąć z drogi ścigające go radiowozy SG. Po kilku kilometrach udało się go bezpiecznie zatrzymać.

Za kierownicą busa siedział 17-letni Polak, który w zamkniętej części ładunkowej przewoził 36 obywateli Syrii oraz Turka. Nastolatek prowadził auto bez uprawnień i mając ok. 0,6 promila alkoholu w organizmie.

Młodzieńca, który ma skończone 17 lat i może odpowiadać jak dorosły, zatrzymano pod zarzutem organizowania nielegalnego przekroczenia granicy ze Słowacji do Polski grupie 37 cudzoziemców z zamiarem dowiezienia ich wbrew przepisom na terytorium Niemiec.

"Ma też zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu i bez uprawnień oraz niezatrzymania się do kontroli" - powiedział rzecznik.

Dodał, że chłopak przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego prokurator będzie wnioskował o zastosowanie aresztu tymczasowego. Młodemu mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia.

Jadący w busie migranci nie posiadali przy sobie dokumentów tożsamości oraz potwierdzających legalność pobytu w Polsce. Posiadali natomiast słowackie dokumenty pobytowe. W związku z próbą nielegalnego przekroczenia granicy wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ich krajów.

"Syryjczycy i Turek usłyszeli też zarzuty, przyznali się do nich i dobrowolnie poddali karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na roczny oraz dwuletni okres próby. Wszyscy zostali przekazani służbom słowackim" - zakończył Biskupik.