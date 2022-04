Lubuskie: Śmiertelny wypadek drogowy w pow. żagańskim

Policjanci z Żagania (Lubuskie) pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy na drodze krajowej nr 12 w tym powiecie. Zginął w nim 32-letni mężczyzna - poinformował Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Do tragedii doszło w piątek (8 kwietnia br.), około 1 w nocy na 67. kilometrze dk 12 we wsi Bobrzany; to odcinek trasy między Żaganiem a Szprotawą.

Z ustaleń policjantów wynika, że 32-latek kierujący osobową skodą stracił panowanie nad pojazdem na prostym odcinku drogi, zjechał z jezdni na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu.

W związku z wypadkiem dk 12 przez kilka godzin była zablokowana, a objazd odbywał się przez Małomice. Nad ranem przywrócono na niej ruch.