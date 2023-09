Lubuskie: Spur Ride – czyli walka o ostrogi amerykańskich i polskich żołnierzy

Terytorialsi ze Skwierzyny (Lubuskie) po raz drugi na zaproszenie amerykańskich żołnierzy wzięli udział w zawodach Spur Ride. Najlepsi - zgodnie z tradycją amerykańskiej kawalerii – otrzymali ostrogi – poinformowała w sobotę por. Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Spur Ride to tradycja kawalerska w armii USA od początku jej istnienia. Dla żołnierza kawalerii marsz i pozostałe konkurencje to sposób na sprawdzenie swoich umiejętności psychofizycznych.

"Spur Ride to zawody, do których nie da się podejść bez solidnego przygotowania fizycznego. To rodzaj konkurencji, gdzie żołnierze badają własne granice wytrzymałości. Te ćwiczenia pokazują również, jak ważnym elementem jest drużyna. Aby zaliczyć poszczególne konkurencje ważne jest zaangażowanie i wspólne wspieranie się" - ocenił dowódca 151. batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie ppłk Krzysztof Słowik.

Uczestnicy zawodów rozpoczęli je o piątej nad ranem. Zadania, z którymi przyszło im się zmierzyć, to m.in.: składanie i rozkładanie broni w zmęczeniu, ewakuacja rannego z pola walki w terenie trudnodostępnym, składanie środków łączności i nawiązywanie łączności. Wymagającymi konkurencjami była także wymiana koła w wozie i ewakuacja pojazdu.

Ćwiczenia odbywały się pod nadzorem amerykańskich instruktorów, w pełnym umundurowaniu i z plecakami. Aby dotrzeć na poszczególne punkty i zaliczyć konkurencje, uczestnicy musieli pokonać łącznie 26 km.

W tegorocznych zmaganiach wzięli udział nie tylko żołnierze 151. batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie, ale i żołnierze operacyjni ze stacjonującego tam 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Do wspólnej konkurencji zaprosili ich amerykańscy żołnierze z 15 batalionu wsparcia brygady stacjonujący na terenie jednostki w Skwierzynie.

