Lubuskie: Trzy osoby zatrzymane za atak na policjanta

Policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Babimostu (Lubuskie), który zaatakował policjanta po służbie, naruszył jego nietykalność i groził. Dodatkowo zatrzymano dwóch innych mężczyzn, którzy pomagali napastnikowi – poinformowała we wtorek podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

29-latek usłyszał w sumie cztery zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mieszkańca Babimostu na trzy miesiące. Za samą czynną napaść na policjanta grozi mu do 10 lat więzienia.

"Mieszkaniec Babimostu wiedząc, że atakuje policjanta zaczął go wyzywać, szarpać, grozić pozbawieniem życia, bić pięściami i kopać. Agresywny mężczyzna był pijany - miał w organizmie ponad promil alkoholu, ale to nie usprawiedliwia w żaden sposób jego zachowania" - powiedziała Barska.

Do zajścia doszło w środę (7 czerwca br.). Policjant przyjechał do swojego miejsca zamieszkania z dzieckiem, wysiadł z samochodu i został bez powodu zaatakowany przez 29-latka. Policjant obezwładnił agresora i zadzwonił do Komisariatu Policji w Sulechowie informując o sytuacji.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia usłyszeli od zaatakowanego funkcjonariusza, że kiedy szarpał z napastnikiem przybiegło jeszcze dwóch innych mężczyzn, którzy również zaczęli go atakować, a następnie wszyscy trzej uciekli.

Sulechowscy policjanci po kilkunastu minutach zatrzymali całą trójkę. Oprócz 29-latka, który jako pierwszy zaatakował policjanta, zatrzymany został również 34-latek oraz 37-latek. Oni także usłyszeli zarzuty czynnej napaści oraz znieważenia policjanta.

Mieszkaniec Babimostu, który już w przeszłości był karany za pobicia, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Pozostali dwaj zatrzymani przyznali się jedynie do znieważenia policjanta.