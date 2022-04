Lubuskie: Uczczono pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim uczczono w niedzielę pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród nich było dwoje gorzowian - działaczka Rodziny Katyńskiej Anna Borowska i jej wnuk Bartosz Borowski. Na ich grobach złożono kwiaty.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek wieńce na grobach złożył wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, a w imieniu wojewody lubuskiego - dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej. Przy mogiłach wartę pełnili żołnierze.

"Musimy pamiętać o tych ludziach, dlatego że zginęli na służbie państwowej. Byli to czołowi funkcjonariusze publiczni kraju. Zginęli w okolicznościach do dzisiaj niezbadanych porządnie. Służby tamtego rządu nie przyłożyły się i dzisiaj mamy niedosyt i rozgoryczenie z powodu niewyjaśnienia tej katastrofy, żebyśmy byli spokojni o to, że służby państwowe stanęły na wysokości zadania…" - powiedział Perczak.

"To był kwiat polskiej inteligencji, kwiat administracji rządowej i spora grupa zasłużonych parlamentarzystów. Ludzi na co dzień dbających o pamięć o bohaterach, którzy oddali życie w Katyniu w 1940 r. i taką dziwną klamrą się spina ta katastrofa z rocznicą pierwszych egzekucji, mordu masowego na wschodzie, ponieważ ktoś, kto śledzi historię Polski wie, że łącznie faktów związanych z działalnością opresyjnego państwa jest aż nadto widoczne" - powiedział Sondej.

W imieniu władz samorządowych miasta kwiaty na grobach Bartosza i Anny Borowskiej złożyła wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego Iwona Olek.

"Jest to bardzo ważny dzień. Jesteśmy tutaj, aby uczcić pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej, w której zginęło również dwoje gorzowian. 10 kwietnia 2010 r. zapisał się trwale w historii naszego kraju, jako tragiczny dzień, w którym zginęli przedstawiciele elity politycznej Polski. Pamięć o tych osobach jest naszym obowiązkiem" - powiedziała Olek.

12. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej uczczono także w Zielonej Górze. O godz. 8.41 przy monumencie poświęconym jej ofiarom na tamtejszym cmentarzu komunalnym z udziałem kompanii honorowej podniesiono flagę państwową, odbył się apel pamięci oraz złożono kwiaty.