Lubuskie: Uzbecy nielegalnie przebywali w Polsce

Funkcjonariusze SG zatrzymali w gm. Brody (Lubuskie) czterech Uzbeków nielegalnie przebywających w Polsce. Otrzymali oni decyzje zobowiązujące do powrotu do ojczyzny oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen – poinformował w czwartek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Z uwagi na naruszenie przepisów pobytowych cudzoziemcy w ciągu 30 dni powinni opuścić nasz kraj. Natomiast nałożony na nich zakaz wjazdu do państw strefy Schengen obowiązuje przez pół roku.

Obywatele Uzbekistanu zostali skontrolowani w gminie Zabór 28 października przez strażników granicznych z placówki w Zielonej Górze-Babimoście. Cudzoziemcy są wieku od 29 do 42 lat.

"W paszportach mieli wbite łotewskie wizy. Okazało się jednak, że przebywają w naszym kraju nielegalnie ponieważ nie opuścili terytorium Polski przed upływem terminu ważności posiadanych wiz" - dodał rzecznik.