Lubuskie: W centrach pomocowych samorządu regionu najbardziej potrzebna żywność i środki higieniczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego prowadzi dwa samorządowe centra pomocowe dla uchodźców – w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Obecnie najbardziej brakuje w nich długoterminowej żywności, środków higienicznych i chemicznych – poinformował rzecznik zarządu województwa Paweł Kozłowski.

Punkty były i są zaopatrywane w artykuły pierwszej potrzeby przez mieszkańców regionu, samorząd województwa, lubuskich przedsiębiorców, a także m.in. przez Lubuszan, którzy prowadzą zbiórki poza granicami kraju.

"Najpilniejsze potrzeby, o które zwracają się do nas uchodźcy z Ukrainy, to żywność z długim okresem ważności, środki chemiczne, środki higieniczne oraz odzież, a przede wszystkim buty. Niedawno do punktu w Zielonej Górze jedna z firm dostarczyła 600 par butów i ponad 1000 par kapci" - powiedział Kozłowski.

Dodał, że przed świętami zarząd województwa zdecydował o przekazaniu na zakupy najbardziej potrzebnych artykułów 170 tys. zł: 120 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup żywności, a 50 tys. zł na środki higieniczne.

Pod koniec marca zarząd przeznaczył na zakupy do centrów pomocowych 100 tys. zł z podziałem: 80 tys. zł na żywność i 20 tys. zł na środki higieniczne.

Centra pomocowe zorganizowane przez samorząd regionu mieszczą się w sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze i w zamiejscowym biurze urzędu przy ul. Mościckiego w Gorzowie Wlkp. Tam można dostarczać dary dla uchodźców z Ukrainy.

Kozłowski dodał, że urząd marszałkowski i Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zorganizuje w czwartek (21 kwietnia br.) o godz. 14.00 spotkanie świąteczne dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.