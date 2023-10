Lubuskie: W Długoszynie wybuchł gaz z butli, dwie osoby lekko poszkodowane

W jednym z mieszkań we wsi Długoszyn, w pow. sulęcińskim (Lubuskie) doszło do wybuchu gazu, prawdopodobnie ulatniającego się z nieszczelnej butli. Dwie osoby zostały lekko poszkodowane – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej PSP st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

Do akcji zostało skierowanych pięć zastępów strażaków. Na miejscu okazało się, że do wybuchu doszło w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze bloku o trzech kondygnacjach.

"Jeszcze przed przyjazdem strażaków, przez okno w mieszkania ewakuowały się dwie młode osoby. Nie doznały poważnych obrażeń, ale zapadła decyzja, by pogotowie zabrało je do szpitala na dokładne badania" - powiedział Kaniak.

Dodał, że wybuch spowodował pożar, ale ten został szybko ugaszony przez straż. Ze wstępnych oględzin wynika, że raczej nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. Przyczynę wybuchu będzie ustalała policja wraz z biegłym.