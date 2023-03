Lubuskie: Wręczono promesy na dofinansowanie do zakupu wozów i sprzętu dla OSP

20 promes na zakup wozów strażackich i specjalistycznego sprzętu odebrali w sobotę w Lemierzycach w gminie Słońsk prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. lubuskiego. Większość promes opiewa na kwotę 950 tys. zł

W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz europosłowie PiS Elżbieta Rafalska i Joachim Brudziński.

"Silne państwo to takie, które stwarza dobre warunki, jak najlepsze warunki, dla tych, którzy służą obywatelom. To wy służycie, wy pomagacie, wam się należą jak najlepsze warunki pracy" - mówił do strażaków wiceminister Szefernaker.

Dodał, że w tym roku w całej Polsce do strażaków ochotników trafi 675 nowych wozów strażackich - ciężkich, średnich i lekkich. Przekazał, że ciągu minionych ośmiu lat średnio, co roku były to 452 wozy. Zaznaczył też, że w latach 2008-2015 było to średnio 212 wozów rocznie.

"Chciałbym podziękować samorządowcom, którzy dostrzegają rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, dają także wkład własny z budżetu lokalnego na tego typu zakupy, bo bez wkładu własnego samorządu nie byłoby możliwości realizacji tych zakupów" - powiedział wiceminister.

Wojewoda lubuski akcentował, że bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową. "Wyraża się to m.in. w dbałości o wszystkich, którzy o to bezpieczeństwo dbają. I państwo - drogie druhny i druhowie - jesteście jednym z filarów tego bezpieczeństwa" - powiedział wojewoda.

Dodał, że w 2022 r. w woj. lubuskim strażacy interweniowali prawie 21 tys. razy, a w ponad 11 tys. zdarzeń brały udział jednostki OSP.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu z kilku źródeł do ochotników trafią samochody ratowniczo- gaśnicze wykorzystywane w pierwszych działaniach ratowniczych. Niejednokrotnie jeszcze w wielu remizach OSP nowy sprzęt zastąpi 30, 40-letnie pojazdy.

W woj. lubuskim nowe wozy zasilą w tym roku jednostki OSP w: Lemierzycach, Sławie, Ulimu, Kaławie, Strzegowie, Brójcach, Czarnowie, Konotopie, Iłowej, Cybince, Mozowie, Silnej, Starym Kisielinie, Goraju, Ściechowie, Dąbrówce Wlkp., Rzepinie, Starym Kurowie, Krasowcu i w Borowym.

W regionie jest 10 tys. strażaków ochotników skupionych w 348 jednostek OSP, z których 152 są wpisane do Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.