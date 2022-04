Lubuskie: Wydano uchodźcom 30 tys. numerów PESEL; na pomoc dla nich rząd przeznaczył 24,8 mln zł

W woj. lubuskim obywatelom Ukrainy wydano 30 tys. numerów PESEL. Najwięcej w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Na pomoc uchodźcom w regionie rząd przekazał 24,8 mln zł – poinformował we wtorek na briefingu wojewoda Władysław Dajczak.

"Już od 24 lutego przygotowywaliśmy miejsca dla uchodźców wojennych z Ukrainy i podpisywaliśmy umowy z różnymi organizacjami, przedsiębiorcami, instytucjami" - mówił na briefingu wojewoda.

Dodał, że od razu były zapewnienia, że rząd zabezpieczy środki finansowe i każdy, kto podpisał z wojewodą taką umowę lub dostał polecenie przygotowania miejsc, będzie miał je zapewnione.

W bazie miejsc kwaterunkowych wojewody lubuskiego jest 78 obiektów, z których 15 jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe, parafie i uczelnie. 36 obiektów prowadzą jednostki samorządu terytorialnego i służby. Są to m.in. hale sportowe i gimnastyczne czy ośrodki szkoleniowe. Kolejne 27 obiektów prowadzą firmy prywatne.

"Dziękuję za ten doskonały kontakt z samorządami szczebla gminnego i powiatowego w kwestiach związanych z przyjmowaniem uchodźców i z przygotowywaniem dla nich miejsc. Spotykamy się często na wideokonferencjach, omawiamy te kwestie. Zaangażowanie samorządów jest bardzo duże i dzięki temu udaje się doskonale przygotowywać potrzebne miejsca dla uchodźców" - podkreślił wojewoda.

Obecnie w województwie jest przygotowanych 6417 miejsc dla uchodźców. Na 26 kwietnia br. 3371 jest zajętych, a 3006 wciąż pozostaje wolnych.

Łącznie na pomoc uchodźcom w woj. lubuskim przekazano 24,8 mln zł - 1,3 mln zł z rezerwy celowej i 23,5 mln zł z Funduszu Pomocy.

Z tych środków na zakwaterowanie i wyżywienie przeznaczono 7,4 mln zł, z czego 300 tys. zł otrzymały samorządy, 6,7 mln zł przedsiębiorcy, a 388 tys. zł organizacje pozarządowe. Z kolei na wypłacanie świadczenie 40 zł przekazano nieco ponad 6,3 mln zł do 77 gmin. Pięć gmin jeszcze nie złożyło wniosków. Świadczenie 40 zł jest przekazywane na utrzymanie ok. 6825 osób.

Wojewoda zapewnił, że wsparcie jest udzielane na takim poziomie, na jakim są składane wnioski, a pieniądze w budżecie wojewody na ten cel są zabezpieczone.

"Fundusz Pomocowy (dla Lubuskiego) na poziomie 49,7 mln zł jest w tej chwili wystarczający. Co tydzień weryfikujemy w MSWiA zapotrzebowanie na środki finansowe, a także jeśli pieniędzy brakuje zgłaszamy to. Apeluję do samorządów, aby wnioski składać jak najszybciej, bo chcemy jak najszybciej uruchamiać pieniądze" - zakończył Dajczak.