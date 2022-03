Lubuskie: Zabytkowy pistolet trafił do muzeum dzięki policjantom

Komendant zielonogórskiej policji przekazał Muzeum Wojskowemu w Drzonowie pistolet Walther model 9. Broń została zabezpieczona podczas jednego z postępowań – poinformowała w czwartek Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Pistolet z amunicją odnalazł syn po śmierci ojca, który był jego właścicielem. Syn zgłosił się do komendy w Zielonej Górze oddając policjantom broń, gdyż nie miał pozwolenia na jej posiadanie.

Pistolet marki Walther model 9 pochodzi z lat 30. XX wieku i ma wartość historyczną, co zostało potwierdzone podczas oględzin przeprowadzonych przez pracownika Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Dyrektor muzeum zwrócił się z prośbą o przekazanie pistoletu do zbiorów placówki. Prokurator wyraził na to zgodę.

"Pistolet oraz amunicja zostaną poddane konserwacji i po jej ukończeniu będzie można je obejrzeć na wystawie w muzeum. W ciągu kilku minionych lat lubuskie komendy policji przekazały muzeum w Drzonowie kilkadziesiąt sztuk historycznych jednostek broni" - dodała Barska.