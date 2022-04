Lubuskie: Zakończył się protest aktywistów na autostradzie A2 w pobliżu Świecka

Zakończyła się blokada ruchu na jezdni w kierunku Poznania na autostradzie A2 w pobliżu granicznego Świecka (Lubuskie). Protest zorganizowała grupa aktywistów domagająca się zaprzestania handlu z Rosją – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Kilkudziesięciu aktywistów zaopatrzonych w banery, plakaty i flagi w poniedziałek, krótko po godz. 15 ustawiło się w poprzek jezdni całkowicie blokując przez dwie godziny ruch w kierunku Poznania. To spowodowało utworzenie się korku sięgającego ponad 8 km w głąb Niemiec. Ruch na pasach w kierunku Niemiec odbywał się normalnie.

Maludy powiedział PAP, że protest przebiegł spokojnie i był zabezpieczany przez policjantów. Dodał, że rozładowanie powstałego zatoru może zająć trochę czasu. Zaapelował do kierowców o zachowanie ostrożności i cierpliwość.

Jak przekazała PAP biorąca udział w proteście Ukrainka Natalia Panchenko, która akcje blokowania tirów jadących do Rosji organizuje na wschodniej granicy Polski, inicjatorami protestu w Świecku byli Niemcy, Polacy i przedstawiciele krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii.

"Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że obywatele Unii Europejskiej zaczynają już robić takie blokady i razem z nami zaczynają zwracać się do rządu Niemiec, do władz UE o to, żeby jak najszybciej zaprzestali handlować z Rosją i nie wspierali tego ludobójstwa, które dzisiaj Putin robi w Ukrainie" - powiedziała PAP Panchenko.