Lubuskie: Zaufał partnerce; po rozstaniu zaczęła go okradać

Zarzuty kradzieży z włamaniem usłyszała 29-latka, która bezprawnie skopiowała dane karty płatniczej partnera do własnego telefonu komórkowego i bez jego zgody płaciła za swoje wydatki jego pieniędzmi. Teraz grozi jej nawet do 10 lat więzienia – poinformowała Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Pokrzywdzony zielonogórzanin zgłosił się na policję po tym, jak zauważył na swoich wyciągach bankowych podejrzane płatności kartą za zakupy, których sam nie robił. Jego karta nie została jednak skradziona, więc nie wiedział co mogło się stać.

Kryminalni przeanalizowali miejsca płatności, m.in. przeglądając zapisy monitoringu. Na nagraniach widoczna była kobieta, która płaci zbliżeniowo za pomocą smartfona. Kiedy policjanci pokazali nagrania pokrzywdzonemu wszystko stało się jasne. Telefonem płaciła jego była partnerka, z którą rozstał się kilka tygodni wcześniej.

"Kiedy byli jeszcze parą, kobieta często bywała w mieszkaniu mężczyzny, czasem zostawała tam sama. To właśnie wtedy mając dostęp do dokumentów bankowych partnera skopiowała dane jego karty do aplikacji w telefonie. Wówczas telefon zachowuje się tak jak karta bankowa przyłożona do terminala płatniczego" - wyjaśniła Barska.

29-letnia mieszkanka Żagania (Lubuskie) usłyszała łącznie zarzuty 24 kradzieży z włamaniem - każda płatność za pomocą skradzionej karty została tak zakwalifikowana. Łącznie pokrzywdzony stracił ponad 1 300 złotych.

"Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Zobowiązała się także do zwrócenia skradzionych pieniędzy. Za kradzież z włamaniem grozi jej kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat" - dodała policjantka.