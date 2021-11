Łucznik: żołnierze i funkcjonariusze służący na granicy korzystają z broni naszej produkcji

Żołnierze i funkcjonariusze pełniący służbę na granicy z Białorusią korzystają ze sprzętu krajowego przemysłu obronnego, są to m.in. karabinki Beryl i Grot – zwrócił uwagę ich producent - Fabryka Broni Łucznik – Radom.

Z najnowszej konstrukcji - MSBS Grot - opracowanej we współpracy z ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej korzystają m.in. jednostki Straży Granicznej, 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz WOT - zauważyła Fabryka Broni w przesłanym w czwartek komunikacie. "Inne jednostki wciąż polegają na rozwijanej konstrukcji Beryl, także produkowanej w radomskiej Fabryce Broni" - dodała spółka, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

"Jesteśmy dumni, że polscy żołnierze korzystają z broni wyprodukowanej w Polsce, w naszym radomskim zakładzie. Mamy nadzieję, że nigdy nie będą musieli jej użyć, ale śpimy spokojniej wiedząc, że to polskie, niezawodne konstrukcje pomagają naszym służbom chronić nasz kraj i zapewnić bezpieczeństwo" - powiedział cytowany przez spółkę prezes Fabryki Broni Wojciech Arndt.

"Polski przemysł obronny od lat udowadnia, że potrafi tworzyć sprzęt najwyższej klasy, mogący konkurować na rynku międzynarodowym. W dzisiejszych, niepewnych czasach ważne jest, by Polska w pełni wykorzystywała potencjał rodzimych przedsiębiorstw obronnych i na nich mogła oprzeć program modernizacji Wojska Polskiego. Większość wyposażenia dla polskich żołnierzy jesteśmy w stanie sami wyprodukować, a dzięki decyzjom wspierającym polski przemysł obronny będziemy mogli uniezależnić się od zagranicznych dostawców" - dodał.

Karabinki automatyczne z rodziny Beryl to konstrukcja opracowana na podstawie AK-47 w Łuczniku i dostosowana do standardowego w NATO kalibru 5,56 mm. Karabinek jest przeznaczony dla pododdziałów piechoty, wojsk desantowych oraz innych rodzajów sił zbrojnych. Według producenta jest to "broń celna, niezawodna, trwała i odporna na wpływ niekorzystnych warunków środowiska". Wyposażenie Beryla w źródło światła zasilane trytowo umożliwia celowanie w dzień i po zmroku.

Modułowy system broni strzeleckiej Grot, powstały w ramach projektu indywidulanego systemu walki Tytan. Modułowa konstrukcja pozwala na szybką wymianę elementów takich jak lufa, mechanizm spustowy czy kolba i dostosowanie broni do użytkownika i jego potrzeb. Pierwsze egzemplarze karabinka - nie licząc wersji reprezentacyjnej przekazanej w 2016 r. - trafiły w 2017 r. do WOT, od 2019 r. otrzymują go także wojska operacyjne.