Ludzie rozumieją gesty szympansów i bonobo

Ludzie potrafią intuicyjnie zrozumieć znaczenie gestów wykonywanych przez szympansy i bonobo – piszą badaczki na łamach „PLOS Biology”.

Szympansy i bonobo dysponują bogatym zestawem gestów, które służą im do porozumiewania się. Niektóre z tych gestów używane są również przez orangutany, co może oznaczać, że taka komunikacja wyewoluowała bardzo wcześnie.

Okazuje się, że ludzie zachowali zdolność rozumienia niektórych gestów używanych przez małpy, mimo że dzisiaj nie używa się ich w komunikacji międzyludzkiej. Dowodzą tego najnowsze badania, przeprowadzone przez Kirsty E. Graham i Catherine Hobaiter z University of St Andrews (Szkocja).

Badaczki postanowiły sprawdzić, czy ludzie będą rozpoznawać znaczenie 10 najczęściej używanych przez szympansy i bonobo gestów. Zaprojektowały do tego celu grę online. Ponad 5,5 tys. uczestników proszono o obejrzenie 20 krótkich filmów, na których zarejestrowane były gesty. Badani mieli wybrać jedną z czterech odpowiedzi, opisującą znaczenie gestu.

Poprawnych odpowiedzi było więcej niż 50 proc., co wskazuje na to, że za decyzjami nie stał tylko przypadek. Gdy badani otrzymywali informację wzbogaconą o kontekst, dzięki czemu dowiadywali się, czym zajmują się filmowane małpy - wzrost poprawnych odpowiedzi był nieznaczny.

Podobne testy zwykle przeprowadza się podczas badania zdolności językowych małp. W tym wypadku sytuacja została odwrócona. Badano ludzi, którzy mieli za zadanie zrozumieć język naszych ewolucyjnych krewniaków.

Jak piszą autorki, nie da się rozstrzygnąć, czy ludzka zdolność do rozumienia komunikacji małp jest wrodzona, czy może wrodzoną mamy bardziej ogólną zdolność do interpretacji wszelkich znaczących sygnałów. W tym wypadku ludzie i małpy mają podobny typ inteligencji, anatomię i relacje z innymi, przez co tym łatwiej nam takie gesty zinterpretować.

Więcej: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3001939