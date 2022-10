Lula da Silva liderem sondażu przed II turą wyborów w Brazylii

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva prowadzi przed zaplanowaną na niedzielę drugą turą wyborów na urząd szefa państwa, wynika z opublikowanego w czwartek sondażu ośrodka badawczego Datafolha zamówionego przez dziennik “Folha de S. Paulo”.

Zgodnie z przeprowadzonym wśród 4580 obywateli badaniem na lewicowego polityka zamierza oddać głos 53 proc. przekonanych już do swojego wyboru elektorów. Aktualnego prezydenta Jaira Bolsonaro chce poprzeć z kolei 47 proc. wyborców deklarujących pewność co do decyzji przy urnie.

Jak odnotowali autorzy sondażu wśród wszystkich uczestników badania, w tym również nieprzekonanych jeszcze wyborców, prym również wiedzie Lula. O ile chce na niego oddać głos 49 proc. osób, to prezydenta Bolsonaro zamierza poprzeć 44 proc.

W pierwszej turze wyborów Lula otrzymał 48,4 proc. poparcia, natomiast popierany przez środowiska prawicy Bolsonaro 43,2 proc.

Lula da Silva, który przewodził sondażom również przed pierwszą turą, pełnił przez dwie kadencje urząd prezydenta Brazylii, pomiędzy 2003 r. a 2011 r. Jego rządy charakteryzowały się wdrażaniem programu reform służących wyrównywaniu nierówności społecznych. Dzięki temu zyskał popularność u szerokiego grona obywateli, a ustępując z funkcji, cieszył się poparciem 80 proc. społeczeństwa.

W 2018 r. Lula da Silva rozpoczął odsiadywanie kary ponad 8 lat więzienia, za udział w aferze korupcyjnej. Trzy lata później Sąd Najwyższy Brazylii unieważnił ten wyrok, a niebawem lewicowy polityk ogłosił swój udział w wyborach prezydenckich.