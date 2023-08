M. Ast o kwestii referendum: Trybunał Stanu za załamanie woli suwerena

Jeżeli osoba rządząca sprzeciwi się woli suwerena i podejmie decyzje sprzeczne z wolą wyrażoną w referendum, to spotka się z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" poseł PiS Marek Ast.

Ast w opublikowanym w czwartek wywiadzie podkreślił, że jeśli referendum będzie miało ponad 50-proc. frekwencję, to jego wynik będzie wiążący dla każdej władzy w Polsce.

Posła PiS spytano, co by się stało, gdyby wynik takiego referendum w przyszłości został zignorowany przez władze.

"Spotkałoby się to z konsekwencjami. Osoba, która by za to odpowiadała i wykonała tego rodzaju decyzję, niezgodnie z wolą suwerena wyrażoną w referendum, wówczas spotkałaby się z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu, bo nie byłoby to zwykłe przekroczenie uprawnień, za które można byłoby postawić zarzuty natury karnej" - podkreślił.