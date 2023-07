M. Ast: uzupełnienie składu komisji ds. pedofilii raczej w kolejnej kadencji Sejmu

Sejm nie planuje na najbliższym posiedzeniu wybierać członka komisji ds. pedofili i przewodniczącego tej instytucji; tą sprawą posłowie raczej będą musieli się zająć w kolejnej kadencji - taką informację przekazał we wtorek PAP szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS).

Państwowa Komisja ds. Pedofilii od kwietnia nie ma przewodniczącego. Z tej funkcji zrezygnował wtedy Błażej Kmieciak. Z kolei w maju z funkcji zastępcy przewodniczącego i z członkostwa w komisji zrezygnował Andrzej Nowarski. Sejm próbował dokonać uzupełnienia składu komisji na początku lipca. Wtedy jednak żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał aprobaty większości posłów. W konsekwencji należy powtórzyć procedurę wyboru. Sejm nie wybrał też wówczas przewodniczącego komisji. Ten punkt został zdjęty z porządku obrad izby.

Jak poinformował PAP przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, na najbliższym, piątkowym posiedzeniu Sejm nie będzie zajmował się uzupełnieniem składu komisji ds. pedofilii. "Na razie nie ma planów w tej sprawie na najbliższe posiedzenie i raczej tą sprawą będzie musiał zająć się Sejm kolejnej kadencji" - powiedział Ast.

Zgodnie z ustawą komisji w skład tego organu wchodzi 7 członków. Trzech z nich jest powoływanych przez Sejm i po jednym odpowiednio przez prezydenta, premiera, Senat i Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów, organizacje pozarządowe, grupa posłów lub senatorów.

Już w czerwcu komisja ds. pedofilii apelowała o jak najszybszy wybór przewodniczącego i członka. We wtorek były szef tej komisji Błażej Kmieciak komentując wypowiedź posła Asta powiedział, że brak uzupełnienia składu komisji oznacza zablokowanie jej prac. "Z zaskoczeniem i z niedowierzaniem przyjmuję tę informację. My ze strony komisji mamy gotowe wszelkie zaplecze organizacyjne, dopinamy także kwestie lokalowe potrzebne do prowadzenia postepowań wyjaśniających. Przenoszenie tego na kolejną kadencję Sejmu blokuje tak naprawdę działania państwowej komisji" - powiedział Kmieciak.

Argumentował, że komisja bez przewodniczącego nie może się spotykać, podejmować działań kierunkowych i organizować posiedzeń. "Bez przewodniczącego i bez członka komisji nasze prace zostają w coraz większym zakresie zamrożone. My podejmujemy działania edukacyjne prewencyjne i badawcze, ale to są działania zaklepywane już wcześniej przez pełny skład komisji. Obecnie nie mamy posiedzeń komisji, bo nie możemy się spotykać. To jest zablokowanie naszych prac" - dodał Kmieciak.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W końcu lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów o komisji, która m.in. wprowadziła zmiany w jej funkcjonowaniu i ułatwienia w dostępie do dokumentów. Ostatecznie jednak nie wprowadzono możliwości kar nakładanych przez sąd za nieuzasadnione nieprzekazanie komisji żądanych przez nią informacji i dokumentów. Jak informowano wówczas, podstawowym celem nowelizacji jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję postępowania wyjaśniającego.