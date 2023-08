M. Ast: w czwartek zostaną zaprezentowani liderzy list wyborczych PiS

Z całą pewnością w czwartek liderzy list PiS zostaną zaprezentowani - powiedział w czwartek poseł PiS Marek Ast w Programie I Polskiego Radia.

Ast został m.in. zapytany o to, "jak odbędzie się dzisiejsze ogłoszenie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości". "Jeżeli chodzi o same listy, to odbędzie się to w okręgach pod koniec tygodnia, w sobotę. Jeżeli chodzi o te wstępne informacje, to odbędzie się to pewnie dzisiaj na konferencji prasowej, tradycyjnie na ul. Nowogrodzkiej" - powiedział poseł PiS.

Dopytywany, czy "będą to jedynki list czy zostanie przestawiona większa liczba kandydatów", polityk zastrzegł, że "trudno mi powiedzieć, jaka będzie formuła, z całą pewnością liderzy list zostaną (dzisiaj) zaprezentowani".

Pytany, czy wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński wystartuje z Kielc, Marek Ast powiedział: "nie potwierdzę, nie zaprzeczę, ale o tym wielokrotnie było już mówione, więc tak".

Dopytywany, czy listę warszawską będzie otwierał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, polityk PiS ocenił, że "to byłaby naturalna kolej rzeczy". Na pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, Ast z kolei zaznaczył, że "to jest jego okręg".

Ast zapytany, czy wszyscy ministrowie aktualnego rządu znajdą się na listach, powiedział, że "jeżeli myślimy o konstytucyjnych ministrach, to z tego co wiem, to tak".