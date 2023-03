M. Ast: zdecydowana większość w PiS jest za wspólnym startem w wyborach z Solidarną Polską

Z mojego rozeznania wynika, że jednak zdecydowana większość, zarówno w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, jak i wśród członków naszej partii, jest zwolennikami wspólnego startu w wyborach z Solidarną Polską - powiedział w środę w Studiu PAP Marek Ast (PiS).

Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział we wtorek w TVP, że jeśli "okazałoby się, że ze strony PiS nie będzie woli współpracy, to Solidarna Polska będzie gotowa na samodzielny start w wyborach".

Marek Ast pytany w środę w Studiu PAP o te słowa szefa SP zaznaczył, że w Prawie i Sprawiedliwości przeważają zwolennicy wspólnego startu wyborczego. "Z mojego rozeznania wynika, że jednak zdecydowana większość, zarówno w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, jak i wśród członków naszej partii, jest zwolennikami wspólnego startu w wyborach" - podkreślił.

"Osiem lat tworzymy Zjednoczoną Prawicę. Kolejne wybory pokazywały, że zjednoczeni uzyskujemy zdecydowanie lepszy wynik niż oddzielnie. Więc po pierwsze trzeba po prostu stwierdzić, że jest współpraca, bo inaczej Solidarnej Polski nie byłoby w rządzie. A to, że są czasami jakieś różnice zdań, to zawsze w koalicjach było. Jeżeli nie byłoby tej różnicy poglądów na niektóre tematy, to bylibyśmy jedną partią" - zaznaczył polityk.

Marek Ast był też pytany czy rozwiązania podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy wiatrakowej, którym sprzeciwiała się Solidarna Polska, nie zaognią konfliktu wewnątrz koalicji rządzącej. Według posła PiS, zarówno w kwestii wiatrakowej, jak i w kwestii nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym między koalicjantami jest "duża różnica poglądów".

"Zbigniew Ziobro stoi na stanowisku, że nie dostaniemy środków z KPO, bez względu na to, co byśmy w Polsce zrobili. My jednak mamy więcej zaufania do naszych partnerów w Unii Europejskiej. Zakładamy, że skoro zostały przez rząd podjęte pewne zobowiązania i uzgodnienia, to po realizacji tzw. kamieni milowych, środki popłyną do Polski" - zaznaczył Ast.

"Rozwiązania, które obowiązywały do tej pory w praktyce rzeczywiście blokowały rozwój energii wiatrowej w Polsce. Stąd próba zawarcia pewnego kompromisu, w odległości 700 metrów (w przypadku inwestycji wiatrakowych)" - dodał poseł.

Nowelizacja ustawy wiatrakowej jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rządowy projekt noweli "ustawy wiatrakowej" został wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku. Ustawa przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 metrów, a nie jak obecnie 10-krotność maksymalnej wysokości turbiny, tzw. reguła 10H.

Cała rozmowa na https://wideo.pap.pl/videos/66778/ oraz na PAP.PL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1548754,ast-zdecydowana-wiekszosc-pis-jest-za-wspolnym-startem-z-solidarna-polska

Rozmawiała Anna Nartowska

Autorki: Anna Nartowska, Monika Rutke